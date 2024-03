Rússia/Ucrânia: Milhares de crianças retiradas de zonas de fronteira devido a ataques ucranianos - Estados Unidos garantem que não vão deixar cair Zelensky

A Ucrânia, apesar de estar a perder o pé na frente de batalha, que se prolonga por mais de mil kms, com crescentes indícios de incapacidade de resistir aos russos, está a equilibrar resultados no Mar Negro e no interior das fronteiras "legais" da Federação Russa.