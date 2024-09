Tanzânia: Presidente Samia Hassan exige apuramento cabal da verdade sobre o assassinato do líder da oposição

A Presidente tanzaniana, Samia Suluhu Hassan, foi às redes sociais exprimir a sua profunda inquietação sobre o assassinato do líder da oposição, o presidente do partido CHADEMA, Mohammed Kibao, encontrado morto no Sábado com sinais de violência.