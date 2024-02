Angola convocou para esta sexta-feira, em Addis Abeba, uma cimeira extraordinária sobre a situação na República Democrática do Congo (RDC), com vista ao relançamento do processo de paz, confirmou a missão diplomática angolana na capital etíope.

O encontro, da iniciativa do Presidente João Lourenço, antecede a 37.ª cimeira ordinária da União Africana (UA), marcada para este fim-de-semana, em Adis Abeba.

Uma nota distribuída à imprensa explica que a reunião vai abordar o relançamento do processo de paz no leste da RDC, na sequência do destacamento da missão da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SAMIRDC), aprovada em Agosto de 2023, em Luanda.

Vai contar com a participação de nove chefes de Estado de dez países, designadamente, Angola, África do Sul, Burundi, Guiné Equatorial, Malawi, Quénia, RDC, Rwanda, Sudão, Sudão do Sul e Tanzânia, aos quais se vão juntar como convidados o Uganda e representantes da Comissão da União Africana.

A iniciativa enquadra-se nas recomendações da última reunião das chefias militares do Mecanismo Quadripartido sobre o Processo de Paz no Leste da RDC, realizada em Outubro de 2023, também em Adis Abeba.

A reunião constatou a necessidade de se ajustar os prazos de retirada das forças de manutenção da paz existentes no terreno, para evitar um vazio de segurança, na perspectiva do desdobramento da força militar da SADC.

Recomendou igualmente a criação de um corredor para facilitar o regresso de deslocados internos, prestar apoio humanitário e restaurar a autoridade do Estado.