Apesar de sucessivos "chumbos" do projecto político PRA-JA pelo Tribunal Constitucional, Abel Chivukuvuku esclarece que a sua suposta amizade com o Presidente da República, João Loureço, em nada influencia a sua ideologia política, bem como defende a unidade para a construção do País.

Abel Chivukuvuku, deputado à Assembleia Nacional pelo Grupo Parlamentar da UNITA, nega qualquer aliança com o Presidente da República, João Lourenço, que venha a facilitar a legalização do seu projecto político, PRA-JA. Ao Novo Jornal, o político defende ser importante haver amizade entre pessoas, independentemente das ideologias políticas, por ser o caminho para a construção do País.

"Sou das pessoas que separam as coisas, as relações humanas e as nossas visões políticas. Nas relações humanas, somos todos angolanos. Nas nossas visões sobre o estado do País, temos diferenças e temos mesmo de assumir as nossas diferenças", esclareceu.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/