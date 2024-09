O Presidente dos EUA, Joe Biden, vai visitar Angola de 13 a 15 de Outubro, para reforçar parcerias económicas e assinalar a criação da primeira rede ferroviária transcontinental de acesso livre a África. Essa será a primeira viagem de Biden a África, desde que chegou à Casa Branca em Janeiro de 2021 e provavelmente a sua última deslocação internacional antes do fim do seu mandato. Será, também, o primeiro Presidente dos EUA a visitar a África Subsariana, desde que Barack Obama esteve no Quénia e na Etiópia em 2015. É uma visita importante e um momento histórico, é uma conquista importante para a nossa política e diplomacia, e é, sem sombra para dúvidas, uma vitória de João Lourenço na arena internacional, bem como um marco e uma nota positiva para a sua governação.