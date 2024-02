Para Henrique Depende, especialista em Cooperação Internacional, "o facto de as embaixadas serem a extensão de Angola no exterior exige um posicionamento rigorosamente ético de quem as dirige", alertando para os riscos em termos de imagem do País e determinadas representações diplomáticas, tendo como consequência "acções de revolta generalizada de funcionários que causarão sérias dificuldades nas suas relações com instituições dos países acreditadores, criando uma imagem de falta de credibilidade e de seriedade das nossas embaixadas", acrescenta.

O especialista chama também atenção ao facto de que estes conflitos entre funcionários de uma missão diplomática "podem dificultar a estratégia de atracção de investimentos e promoção da imagem do País no exterior".

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/