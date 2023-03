O comité provincial de Luanda do MPLA elegeu esta terça-feira, 21, Ermelindo da Silva Gonçalves Pereira segundo secretário do MPLA na capital, em substituição de Nelson Funete, que agora é administrador municipal de Icolo e Bengo.

Ermelindo da Silva Gonçalves Pereira, que até agora era secretário municipal do MPLA em Luanda, foi eleito com 133 votos, superando o antigo secretário de Estado para a Juventude Fernando Francisco, que conseguiu 87 votos.

A eleição ocorreu durante a reunião extraordinária do comité provincial do MPLA em Luanda, em que esteve presente o secretário-geral e coordenador do grupo de acompanhamento do secretariado do Bureau Político do MPLA para a província de Luanda, Paulo Pombolo.

Refira-se que nas últimas eleições de Agosto de 2022, o MPLA conseguiu dois dos cinco deputados à Assembleia Nacional no círculo provincial de Luanda.