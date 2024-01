A Proposta de Lei de Combate ao Contrabando de Produtos Petrolíferos, que agrava as penas de prisão de três para 12 anos para quem contrabandear produtos petrolíferos, nomeadamente gasolina, gasóleo, petróleo iluminante e outros, ou violar as disposições legalmente aplicáveis, vai hoje à votação final global.

A agenda desta reunião plenária ordinária contempla, igualmente, a discussão e votação, na generalidade, da Proposta de Lei de Segurança Nacional e a votação final global da Proposta de Lei sobre a Mediação dos Seguros.

O Plenário da AN vai discutir e votar os Projectos de Resolução, para ratificação dos Protocolos da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) sobre Pescas e sobre Saúde, entre outros.

Antes da ordem do dia, os líderes dos Grupos Parlamentares farão a leitura das suas declarações políticas trimestrais.

O Plenário vai também discutir e votar o Projecto de Resolução que aprova o Orçamento do Parlamento para o Exercício Económico de 2024, bem como do Projecto de Resolução que altera a Denominação da 10.ª Comissão de Trabalho Especializada da AN