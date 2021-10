O secretário para os Assuntos Eleitorais da UNITA, Faustino Mombica, teme que a lentidão do sistema tecnológico do registo eleitoral oficioso em curso no País venha a comprometer a votação nas eleições gerais de 2022.

"Estamos preocupados com a lentidão dos equipamentos informáticos que estão a ser usados para o registo eleitoral oficioso", disse ao Novo Jornal Faustino Mombica, que comentava o andamento do registo eleitoral oficioso que se iniciou no dia 23 de Setembro.

Faustino Mombica disse que o seu partido é informado diariamente sobre "insuficiências no funcionamento dos BUAP (Balcão Único de Atendimento ao Público) em todo País.

Mas, para contrariar essa lentidão, adiantou que estão a apelar aos cidadãos que se queixam de morosidade no atendimento e aderirem em massa ao registo eleitoral oficioso.

Faustino Mumbica lembrou que o partido no poder, na fase do registo eleitoral e campanha eleitoral, sempre procurou incentivar e promover crises no País, para, "no pico da mesma", "aproveitar como sempre a desordem e assegurar a manutenção do poder".

"O MPLA esgotou-se. Não tem soluções de governação. Quando se chega à situação em que Angola se encontra, a alternância deixa de ser um simples elemento central da democracia e passa para um requisito e necessidade estratégica para o bem da Nação", frisou.

"A paz é a segurança são elas que garantem a competição livre e igual entre concorrentes políticos respeitando a ordem constitucional e a diferença", acrescentou, salientando que a "UNITA sempre procura defender o respeito pelas instituições e a segurança das pessoas".

Para Faustino Mumbica "o grande desafio da UNITA neste momento é fazer o cidadão compreender que o êxito das eleições começa com a necessidade da sua participação activa no registo, na votação e no controlo efectivo do respectivo processo".