Sem dar muitas explicações sobre o seu afastamento da chefia dos "camaradas" no Parlamento, Virgílio de Fontes Pereira não esconde uma possível "carta na manga" para a concretização de um sonho maior. Político garante não estar em "maus lençóis" com João Lourenço, referindo que detém um percurso político sem nódoas.

"Vocês conhecem a minha trajectória. Não sou marimbondo, nem sou incompetente". Foi com essas breves palavras, pronunciadas com a segurança de quem sabe que há algo maior por vir, que Virgílio de Fontes Pereira, em exclusivo ao Novo Jornal, reagiu ao seu afastamento da liderança do Grupo Parlamentar do MPLA.

Fintando todas as tentativas do NJ de lhe sacar algum dado acerca do seu futuro, Virgílio de Fontes Pereira, sempre bastante lacónico, garantiu apenas que "está tudo tranquilo" e, numa forma de encerrar definitivamente a breve entrevista telefónica, resumiu: "Não tem nenhum conflito. Só eu e o Presidente é que sabemos".

