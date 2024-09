Semanário Novo Jornal

Voto electrónico: "Teste de fogo" às vitórias do MPLA desde que o País inaugurou multipartidarismo

CNE aguarda agreement do Parlamento para instituir voto electrónico. Fazedores do Direito alertam que intenção requer revisão da Constituição, reforma da CNE e deverá ser um "teste de fogo" ao MPLA que vence as eleições desde o surgimento do sistema multipartidário em Angola, em 1990. Resultados são reclamados pela oposição, por alegada falta de lisura.