A Comissão da Carteira e Ética (CCE), organismo de direito público, de âmbito nacional, encarregue da auto-regulação do exercício do jornalismo em Angola, suspendeu, pela primeira vez desde a sua fundação, a carteira profissional, medida disciplinar que foi aplicada aos jornalistas Carlos Alberto e João Walter dos Santos.

De acordo com as deliberações da CCE consultadas pelo Novo Jornal, Carlos Alberto, do Portal A Denúncia, foi sancionado com a suspensão da actividade profissional, por um período de três meses, pelo facto de desrespeitar a CCE, ao não comparecer à audição no seguimento de um processo disciplinar aberto em Agosto de 2022, por indícios de violação da ética e deontologia profissional, bem como dos deveres dos jornalistas. O processo foi aberto na decorrência de uma participação feita por Luís Assunção Pedro da Mouta Liz.

"Chamado ao processo para se opor, querendo, Carlos Raimundo Alberto ignorou as três convocatórias para audição nos dias 30/11/2022, 20/12/2022 e 30/12/2022, depois de ter manifestado interesse em comparecer, nas duas primeiras chamadas, evocando motivos supervenientes que forçaram a pedir a remarcação", lê-se no documento da CCE.

Já a suspensão aplicada ao jornalista João Walter dos Santos, da Rádio Global, também por um período de três meses, aconteceu por "injúria e ataque à honra e ao bom-nome dos jornalistas José Diogo (De Belém), Esmeralda Chiyaka Direito e Anastácio Sasembele, da Rádio Ecclesia".

" Chamado ao processo para se opor, querendo, João Walter dos Santos admitiu a violação das normas que regem o exercício do Jornalismo em Angola, ao confessar que buscou, com tal expediente, pressionar a emissora a disponibilizar o áudio do programa Eterno Jovem, do qual participou, visando a partilha nas redes sociais", refere a Comissão da Carteira e Ética na deliberação que suspende a carteira profissional de jornalista a João Walter dos Santos.