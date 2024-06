Encontrados em Luanda dois cofres com dezenas de películas que serviriam para falsificar mais de 12 milhões de dólares

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) encontrou, no município de Belas, em Luanda, dois cofres e uma caixa térmica com dezenas de películas que serviriam para falsificar mais de 12 milhões de dólares norte-americanos que seriam depois injectados no mercado informal.