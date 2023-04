Estes dados foram revelados durante uma reunião ordinária do Governo Provincial de Luanda que aprovou um conjunto de orientações, com destaque para o estudo sobre os níveis de delinquência juvenil, que ficará a cargo de uma nova comissão especializada.

A reunião orientado pelo governador Manuel Homem analisou, também, a sustentabilidade do vínculo contratual entre os fiscais eventuais e as administrações municipais, sendo certo que, nos próximos tempos, deverá encontrar-se uma solução mais consentânea com a realidade actual.