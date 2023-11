Huambo: Jovem abandona filho de sete meses numa lavra "para ficar com o namorado, que não é o pai da criança"

No Huambo, uma jovem de 21 anos tentou livrar-se do seu filho de sete meses, abandonando o bebé numa lavra no bairro São José, para ficar com o namorado, que não é o pai da criança.