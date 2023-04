As chuvas que têm caído sobre Luanda provocaram inundações em várias instalações eléctricas, derrubaram postes e criaram danos em diversas linhas da rede de média tensão, o que deixou mais de 40 bairros sem luz eléctrica, soube o Novo Jornal.

A avaria, segundo a Empresa de Distribuição de Electricidade (ENDE) privou, durante três dias, o distrito urbano da Samba e arredores do fornecimento de energia eléctrica.

No município do Cazenga e outros pontos da cidade de Luanda o fornecimento tem tido altos e baixos desde o início das chuvas, este mês.

Lauro Fortunato, porta-voz da ENDE, explica que estão privados do fornecimento de energia eléctrica os vários bairros dos municípios de Luanda, Viana, Cacuaco, Talatona, Kilamba-kiaxi, Belas e Icolo e Bengo.

Cálculos do Novo Jornal apontam para mais de 40 bairros sem eletricidade devido às chuvas que cairam sobre a província de Luanda.

Conforme a ENDE, continuam privadas do fornecimento regular de energia as seguintes zonas: município de Viana, centralidade Vida Pacífica, bairos Zango 4, Estalagem, Kikuxi, Mucula Angola, Musseque Bia, Mulenvo de Cima, Papá Simão, Calavenda, Luanda Sul, Pólo Industrial de Viana (PIV), Zona Económica Especial (ZEE) e áreas adjacentes. No município de Talatona, os bairros Talatona, Militar, Futungo de Belas, Benfica, Kifica, Patriota, Morro Bento, Canama e Iraque.

No município do Kilanba Kiaxi estão sem energia os bairros Nova Vida, Sapí, Kididi Kiamne, Wenji Maka, Bakita Nkosi, Sinha Moça e Vila Nandó. Também estão sem energia os bairros Rocha Pinto, Gamek à direita e zonas adjacentes do município de Luanda.

Em Cacuaco estão afectados os bairros Vila de Cacuaco, Malueca, Geotécnica, Belo Monte, Pedreira e Alto Kifungondo.

No município de Belas estão privados de electricidade os bairros, Zona Verde, Mundial e Ramiro. Em Icolo e Bengo estão os bairros Vilas de Catete, Bom Jesus e Mazozoe.

Ao Novo Jornal, a ENDE assegurou estarem já no terreno várias equipas a trabalhar para solucionar o problema que surgiu em consequência das chuvas que, em menos de uma semana, provocaram a morte de 10 pessoas.

Esta madrugada voltou a chover forte em Luanda, e em alguns bairros a eletricidade foi interrompida durante várias horas.