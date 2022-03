A Polícia Nacional anunciou esta terça-feira que foram detidos os dois suspeitos do homicídio do inspector-chefe da PN morto a tiro no interior da sua habitação no bairro Paraíso, município de Cacuaco, em Luanda.

Trata-se de Nzunzi António José Igreja, também conhecido por "Zé Bibi", de 24 anos, integrante do grupo "Os Balazos", e João Miguel Pedro "Zi Loy", de 27, residente em Cacuaco bairro Boa Esperança, "cabecilha" e principal fornecedor de armas aos marginais no território de Cacuaco, avançou ao Novo Jornal fonte do Departamento de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP).

Os detidos estão já em prisão preventiva, medida de coacção mais gravosa, e são acusados de uma série de crimes, entre os quais "homicídios qualificado e voluntario, furto, violação sexual, roubo e assaltos à mão armada na via pública e em residências".

O assassínio do oficial da PN ocorreu na madrugada do dia 02 deste mês, quando Alfredo António Sivita, de 53 anos, inspector-chefe da Polícia Nacional, colocado no porto de Luanda, estava no interior da sua habitação com a família e viu a casa invadida pelos criminosos que entraram a disparar e alvejaram o homem com três tiros do peito, no bairro do Paraíso, município de Cacuaco e colocaram-se em fuga com alguns bens retirado na habitação do oficial.

Os arguidos vão aguardar o julgamento na cadeia da comarca de Viana.