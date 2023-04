Subiu para cinco o número de pessoas que morreram em consequências da chuva que caiu sobre Luanda na madrugada desta terça-feira,18, sendo as vítimas quatro crianças, que morreram por afogamento.

Mas pouco mais de três horas de chuva intensa, acompanhada de trovoada, mais de duas mil residências ficaram inundadas e nove desabaram, segundo dados actualizados na manhã desta quarta-feira, 19, pelo Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SPCB).

Segundo os bombeiros, mais de 12 mil cidadãos estão ainda afectados pelas chuvas e dois postes de electricidade caíram devido à intensidade da chuva e do vento.

Os bombeiros asseguram que os dados são por enquanto provisórios e que as cinco mortes ocorreram nos municípios de Belas, onde duas crianças de 5 e 8 anos perderam a vida, além de uma jovem de 24, e no município de Viana registou-se também a morte de duas crianças de 1 e 8 anos. As mortes, segundo SPCB foram todas por afogamento.

Além das mortes, há resisto de 12 mil pessoas afectados directamente pelas chuvas que provocaram inundações em mais de duas mil residências e o desabamento de nove casas.

Na Centralidade da Vida Pacífica, no Zango 0, em Viana, dois edifícios da zona 2, no bloco 2, inundaram e os moradores não conseguiram sair durante várias horas.

O Novo Jornal soube junto dos moradores da Vida Pacífica que o estaleiro para as obras que deveriam resolver o problema das inundações no Zango 0 também se encontra inundado.

O Instituto Nacional de Meteorologia prevê que a chuva continue, nos próximos dias, a cair na região de Luanda, mas com menor intensidade, sendo que nesta quarta-feira, 19, não se prevê qualquer pluviosidade na capital.