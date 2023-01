Mais de 18 mil diamantes em bruto, que se encontravam na posse de um cidadão expatriado da Gâmbia, foram apreendidos pelo Serviço de Investigação Criminal, no município do Xá-muteba.

De acordo com a direcção do Ministério do Interior, foi permitida a permanência no território nacional do cidadão gambiano de 53 anos, somente para comércio de produtos alimentares, mas o homem enganou as autoridades nacionais, sendo que, para além de ser comerciante, também explorava diamantes de forma ilegal na zona mineira do Cafunfo.

O gambiano foi surpreendido na via que liga a estrada nacional 230 da na ponte do rio Lui, pelos efectivos do SIC, com os diamantes que foi extraindo ilegalmente da vila de Cafunfo.

Questionado pelo SIC para onde pretendia levar as pedras, o implicado respondeu que "os diamantes tinham como destino a província de Luanda e seriam comercializados de forma clandestina".

O SIC apreendeu os diamantes em bruto e o cidadão expatriado da Gâmbia detido foi encaminhado para o Ministério Público.