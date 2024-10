Lunda-Norte: TAAG cancela vôo e deixa retida a equipa do Interclube no Dundo

A equipa de futebol do Interclube de Angola está desde domingo retida no aeroporto do Dundo, na Lunda-Norte, onde jogou no sábado diante do Sagrada Esperança, para o Girabola, devido ao cancelamento do vôo da TAAG, depois de a equipa já ter efectuado o check-in.