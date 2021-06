A Procuradoria-Geral da República (PGR) decretou esta quinta-feira a prisão preventiva para sete cidadãos angolanos acusados de exploração ilegal de madeira, no bairro Mandembwe, município do Luena, província do Moxico.

O Novo Jornal sabe que o mandante do grupo é um cidadão de nacionalidade chinesa, conhecido por Shaomi, que está foragido das autoridades.

Segundo consta nos autos, o magistrado do Ministério Público (MP) junto do Serviço de Investigação Criminal (SIC) decretou a prisão preventiva aos sete cidadãos angolanos, após serem apanhados em flagrante no interior de um estaleiro com um camião de marca Volvo, carregado com 1.048 pranchas de madeira e uma arma de fogo do tipo AKM-47.

A madeira apreendida é de espécies de árvores protegidas por lei.

Ao Novo Jornal, o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do (SIC-geral) superintendente de investigação criminal Manuel Halaiwa, disse que após a detenção dos sete elementos, o SIC procedeu à apreensão do veiculo e da arma de fogo em posse dos acusados.

O responsável pela comunicação do SIC-geral fez saber ainda que o negócio pertencia a um cidadão de nacionalidade chinesa, apenas conhecido por Shaomi, mandante, com residência em Luanda eque, entretanto, está foragido das autoridades.

"Estão em curso diligências para localizar e deter o suposto mandante para que possa responder pelo crime de que está a ser acusado", concluiu.