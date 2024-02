Há quase 10 anos que moradores do distrito urbano do Ngola Kiluanji, município do Cazenga, não vêem as torneiras jorrarem água do prometido programa das 700 mil ligações.

O projecto, sob responsabilidade da Empresa Pública de Abastecimento de Água (EPAL), avaliado em 250 milhões USD, até funcionou em 2012. Depois de alguns meses, a fonte "secou" e até hoje a água nunca mais "pingou". Como solução, moradores chegam a gastar quase 7.000 Kz por semana, para terem o precioso líquido, através dos tanques abastecidos pelos camiões-cisterna.

Nos quintais daquela zona, propriamente no bairro dos Ossos, tal como constatou o Novo Jornal, só restam mangueiras e contadores, alguns vandalizados, outros obsoletos, devido ao desuso e à falta de manutenção.

