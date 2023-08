No esquema estão envolvidos cidadãos namibianos, que são os fornecedores, e angolanos que são os compradores que depois revendem os carros em várias províncias do País, conta o porta-voz do SIC geral, superintendente Manuel Halaiwa.

De acordo com o gabinete de comunicação institucional e imprensa da direcção geral do SIC, os namibianos já foram identificados, trata-se de quatro indivíduos que se encontram no seu território e as autoridades locais já estão a fazer buscas no sentido de os deter.

Os carros furtados eram transportados da Namíbia para Angola com documentos e matrículas falsificadas e tinham como principais destinos as províncias do Cunene, Benguela e Kwanza-Sul.

Após uma denúncia anónima sobre o esquema, a direcção provincial do SIC no Cunene, começou a investigar o caso até chegar aos indivíduos que compravam as viaturas das mãos dos delinquentes.

Tão logos que os agentes os localizaram, apreenderam de imediato os veículos, que, segundo estes, em declarações à polícia, compravam os carros a indivíduos dos quais já não sabem o seu paradeiro e que ainda não foram identificados.

Nesta operação foram recuperadas três viaturas de marca Toyota, modelos Rider, Hilux e Fortuner, que já se encontram em posse das autoridades policiais namibianas.

Um dos veículos havia sido furtado no dia 25 de Maio do ano passado e os dois outros foram no dia 06 de Julho deste ano e foram transportados para o município do Ombadja, província do Cunene.

O SIC garante que investigações vão prosseguir no sentido de localizar e deter os angolanos que estão envolvidos neste esquema.