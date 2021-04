Em Luanda, dados oficiais sobre a chuva apontam para 33 mortos e milhares de desalojados entre Março e Abril. Com o GPL a planear gastar mais dinheiro em celebrações do que com vítimas de calamidades, especialista pede «revolução sanitária» para a capital.

Mais de quarenta pessoas perderam a vida em consequência das chuvas que se abateram pelo País desde o início do ano, constatou o NJ numa contagem paralela. Além das vítimas mortais, as chuvas provocaram incalculáveis danos materiais, como a destruição e inundação de residências, escolas, pontes, hospitais, igrejas e outras infra-estruturas.

Em Luanda, os dados oficiais apontam para pelo menos 33 mortos, na sequência de três chuvas que caíram entre Março e Abril, ou seja, nas últimas três grandes ocorridas em Luanda morreram mais pessoas do que em toda a época chuvosa 2019/2020, a julgar pelos dados do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros, fornecidos ao NJ, que fixam em 29 mortes o balanço daqueles nove meses. No mesmo período - época 2019/2020 -, as chuvas afectaram mais de 79 mil pessoas e deixaram quase 14 mil casas inundadas.

No presente ano, as últimas enxurradas que caíram sobre a capital do País voltaram a destapar os velhos problemas, como o deficiente sistema de drenagem e a falta de saneamento básico. Contudo, nos últimos anos, o Governo cabimentou, através do Orçamento Geral do Estado, mais de 400 milhões Kz para serviços de desassoreamento e manutenção das valas de drenagem, para reduzir o impacto das chuvas na província.

