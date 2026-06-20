Os motores aquecem no grupo F, com Suécia e Países Baixos em luta directa pelo topo, enquanto a Costa do Marfim tenta contrariar o favoritismo alemão no grupo E.

Grupo F

Suécia vs Países Baixos

(Decorrerá em Houston, às 18:00, no horário de Angola)

Ambas as selecções apresentam capacidade para construir e concretizar. Embora a "Laranja Mecânica" tenha chegado por três vezes à final do torneio, o conjunto escandinavo tem argumentos para dificultar a missão neerlandesa.

Do lado sueco, destacam-se os avançados Alexander Isak e Viktor Gyökeres, bem como o médio criativo Yasin Ayari, que ganhou protagonismo frente à Tunísia.

Já os Países Baixos têm um meio-campo liderado por Frenkie de Jong e Tijani Reijnders, além de um ataque composto por Cody Gakpo e Crysencio Summerville, capaz de causar desequilíbrios.

É mais um encontro equilibrado, onde a eficácia poderá ser decisiva.

Japão vs Tunísia

(Decorrerá em Monterrey, às 5:00, de sábado para domingo)

Depois de um empate a duas bolas com os Países Baixos na primeira jornada, os nipónicos sabem que um triunfo diante da Tunísia é fundamental para as contas da qualificação.

As "Águias de Cartago" entram em campo sem margem de erro. Uma derrota deixaria os magrebinos em situação muito delicada no grupo.

A selecção tunisina tem uma nova liderança técnica. Hervé Renard, antigo selecionador de Angola, assumiu o comando após a saída de Sabri Lamouchi, que deixou o cargo na sequência da pesada derrota por 1-4 frente à Suécia.

Grupo E

Alemanha vs Costa do Marfim

(Decorrerá em Toronto, às 21:00, no horário de Angola)

Na primeira jornada, a "Mannschaft" passou como um rolo compressor por Curaçao, enquanto a Costa do Marfim saiu-se vitoriosa de um jogo com o Equador com um golo perto do fim que deliciou os ivoirenses.

Os germânicos querem voltar a impor a sua força e somar três pontos, enquanto os Elefantes procuram provar que no 11 contra 11 nem sempre ganha a Alemanha.

A Costa do Marfim possui uma geração talentosa, com nomes como Ibrahim Sangaré, Odilon Kossounou, Franck Kessié, Seko Fofana, Nicolas Pépé, Simon Adingra, Wilfried Singo e Amad Diallo, entre os principais destaques.

Já a equipa orientada por Julian Nagelsmann conta com o guarda-redes Manuel Neuer, o médio Joshua Kimmich, o criativo Jamal Musiala e o extremo Leroy Sané, jogadores com grande experiência ao mais alto nível europeu, num grupo que combina talento consolidado com novas opções que vão ganhando espaço na selecção.

Equador vs Curaçao

(Decorrerá em Kansas, às 1:00, de sábado para domingo)

O Equador surge como claro favorito ao triunfo, com poucas expectativas fora desse cenário. Ainda assim, Curaçao, que participa pela primeira vez num Mundial, entra em campo sem pressão e com ambição de surpreender.

Uma vitória dos caribenhos poderia agitar as contas do grupo e relançar a luta pela qualificação.