A Alemanha teve de suar até aos descontos para vencer uma Costa do Marfim imponente, por 2-1, num jogo de grande exigência em que a selecção africana deixou uma imagem forte e criou muitas dificuldades à equipa de Julian Nagelsmann. O triunfo garante o apuramento da "Mannschaft" para os dezasseis avos-de-final.

Aos 30 minutos, Franck Kessié aproveitou um lance confuso dentro da área para colocar a sua equipa em vantagem, num golo algo fortuito, mas que reflectia uma entrada ambiciosa da formação marfinense.

Mesmo com a reacção germânica, a nova geração de Abidjan mostrou talento e qualidade competitiva, fazendo lembrar a própria tradição construída sobre o legado de nomes como Didier Drogba, Yaya Touré, Youssouf Fofana, Abdoulaye Traoré, Alain Gouaméné, Laurent Pokou e Ernest Kallet Bialy, referências maiores do futebol do país.

Aos 60 minutos, Deniz Undav saltou do banco para render Jamal Musiala, mudando o perfil ofensivo da sua equipa e dando maior presença na área.

Os europeus tiveram dificuldade em perfurar a organização defensiva marfinense.

Mas a brecha foi encontrada aos 68 minutos, com o jogador do Estugarda a aproveitar um cruzamento vindo da esquerda de Nadiem Amiri, restabelecendo a igualdade.

Apesar do empate, a formação africana manteve sempre uma postura disciplinada, ritmada e com uma cadência bem equilibrada para sair em transição, nunca deixando o adversário confortável no confronto.

No plano individual, Yan Diomande destacou-se como uma das principais ameaças, sendo peça importante na ligação entre sectores e criando dificuldades constantes à estrutura contrária.

Já na recta final, Yahia Fofana fez uma defesa importante aos 88 minutos, segurando o empate e prolongando a incerteza até aos descontos.

Contudo, o golo da vitória acabou por chegar novamente por Denis Undav aos 90+3 minutos, o terceiro no Mundial, após assistência de Felix Nmecha, castigando de forma cruel uma formação que lutou com as armas de que dispõe e quase surpreendeu o elenco favorito.

Fica a imagem de uma Costa do Marfim que deixou tudo em campo e se mostrou capaz de discutir com uma das potências tradicionais do futebol mundial, saindo com reconhecimento apesar do resultado adverso.

Com este resultado, a Alemanha tem agora seis pontos, enquanto a Costa do Marfim tem três e o Equador e Curaçao jogam na madrugada deste sábado para sexta-feira à 1:00 no Estádio Arrowhead na cidade do Kansas.