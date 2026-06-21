Grupo E
À semelhança de Vozinha, o herói do também estreante arquipélago de Cabo Verde frente à Espanha, Eloy Room foi mais além, acumulou 15 defesas e ficou a apenas uma de igualar as 16 de Tim Howard, o registo máximo de um guarda-redes numa partida do Mundial.
O norte-americano estabeleceu esse recorde nos oitavos-de-final do Mundial de 2014, diante da Bélgica.
Com este resultado, no Grupo E, Equador e Curaçao somam um ponto cada e adiam todas as decisões para a última jornada, na qual os ilhéus medirão forças com a Costa do Marfim e os equatorianos defrontarão a já apurada Alemanha.
Grupo F
Mudança de técnico não evita eliminação implacável às mãos dos "Samurais Azuis".
O Japão eliminou a Tunísia na madrugada de sábado para domingo com uma goleada por 4-0.
Depois do 5-1 sofrido diante da Suécia na primeira jornada, ainda com o anterior seleccionador ao leme, a "chicotada psicológica" provocada pela chegada de Hervé Renard não surtiu efeito e as "Águias de Cartago" caíram com estrondo. Um golo madrugador de Daichi Kamada, aos quatro minutos, um bis de Ayase Ueda, aos 31 e aos 83, e Jun'ya Itō, aos 69, fecharam as contas.
Com este resultado, os japoneses ficam em boa posição para o apuramento no Grupo F, com quatro pontos, os mesmos da Suécia, goleada pelo líder Países Baixos por 1-5 no outro encontro. Já a Tunísia segue no último lugar, sem qualquer ponto, e terá pela frente a "Laranja Mecânica", enquanto os asiáticos disputarão com os escandinavos o carimbo no passaporte para os dezasseis avos-de-final.