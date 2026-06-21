Do princípio ao fim, e com uma bola à trave pelo meio, o coração da pequena ilha de Curaçao viveu de sobressalto em sobressalto até encontrar descanso nas mãos de Eloy Room, que defendeu cada investida equatoriana como quem segurava um país inteiro entre os dedos.

Grupo E

À semelhança de Vozinha, o herói do também estreante arquipélago de Cabo Verde frente à Espanha, Eloy Room foi mais além, acumulou 15 defesas e ficou a apenas uma de igualar as 16 de Tim Howard, o registo máximo de um guarda-redes numa partida do Mundial.

O norte-americano estabeleceu esse recorde nos oitavos-de-final do Mundial de 2014, diante da Bélgica.

Com este resultado, no Grupo E, Equador e Curaçao somam um ponto cada e adiam todas as decisões para a última jornada, na qual os ilhéus medirão forças com a Costa do Marfim e os equatorianos defrontarão a já apurada Alemanha.

Grupo F

Mudança de técnico não evita eliminação implacável às mãos dos "Samurais Azuis".

O Japão eliminou a Tunísia na madrugada de sábado para domingo com uma goleada por 4-0.

Depois do 5-1 sofrido diante da Suécia na primeira jornada, ainda com o anterior seleccionador ao leme, a "chicotada psicológica" provocada pela chegada de Hervé Renard não surtiu efeito e as "Águias de Cartago" caíram com estrondo. Um golo madrugador de Daichi Kamada, aos quatro minutos, um bis de Ayase Ueda, aos 31 e aos 83, e Jun'ya Itō, aos 69, fecharam as contas.

Com este resultado, os japoneses ficam em boa posição para o apuramento no Grupo F, com quatro pontos, os mesmos da Suécia, goleada pelo líder Países Baixos por 1-5 no outro encontro. Já a Tunísia segue no último lugar, sem qualquer ponto, e terá pela frente a "Laranja Mecânica", enquanto os asiáticos disputarão com os escandinavos o carimbo no passaporte para os dezasseis avos-de-final.