Da mesma forma que os peritos na montagem e desmontagem de móveis fizeram do Ikea uma referência mundial, os suecos, que haviam goleado as "Águias de Cartago" por 5-1, descobriram, diante da "Laranja Mecânica", o que é estar do outro lado da chave de parafusos e pareceram estantes à espera de serem desaparafusadas pelos berbequins Brian Brobbey e Cody Gakpo, afinados e com pressa de terminar o serviço.

A liderança do Grupo F pertence agora aos neerlandeses, que muito podem agradecer ao técnico Ronald Koeman, por ter tirado da manga uma carta que a formação escandinava não esperava, Brian Brobbey.

O jogador do Sunderland, nascido em 2002, em Amesterdão, capital dos Países Baixos, estreou-se como uma ferramenta que sai da caixa para fazer o trabalho com a máxima eficiência e não desaponta, justificando a aposta do seleccionador.

Logo aos cinco minutos, Cody Gakpo foi à linha pela esquerda e cruzou rasteiro para o 1-0. Aos 17 minutos, o bis surgiu de forma idêntica, com o centro de Denzel Dumfries a partir do lado direito.

Aos 43 minutos, a Suécia reagiu e chegou a festejar, na sequência de um livre indirecto de Gustaf Lagerbielke, mas o lance acabou anulado por posição irregular.

Antes do intervalo, o guardião da "Laranja Mecânica", Bart Verbruggen, negou o golo a Yasin Ayari com uma palmada de luva direita para canto.

Na segunda parte, Crysencio Summerville rendeu Donyell Malen.

Logo no recomeço, uma nova jogada pelo chão atravessou a área sem oposição e o recém-entrado assistiu Denzel Dumfries, que encontrou Cody Gakpo para o terceiro aos 47 minutos.

Aos 54", Summerville voltou a acelerar o ataque e deixou Gakpo completar o movimento característico a flectir de fora para dentro, a finalizar de pé direito e a fazer o 4-0.

Pouco depois, em contra-ataque, Alexander Isak descobriu Anthony Elanga, que reduziu para a Suécia com um remate de pé esquerdo.

Aos 88 minutos, o "suplente de luxo" Summerville fechou a conta com um tiro de pé direito, assinando o terceiro golo no torneio.

Com este resultado, os Países Baixos somam agora quatro pontos, seguindo-se a Suécia com três, enquanto Japão e Tunísia jogam na madrugada de sábado para domingo às 5:00.