É já no próximo final de semana (22) que arranca, em Luanda, a 17.ª Cimeira Empresarial Estados Unidos da América - África, que decorrerá até ao dia 25, sob a sigla "Caminhos para a prosperidade: uma visão compartilhada para a parceira" entre agentes da maior potência mundial e correspondentes africanos, que constitui uma entre inúmeras iniciativas de aproximação dos dois lados, para que a relação tenha vantagens económicas recíprocas, já que do ponto de vista político as águas estão perfeitamente separadas.

A Cimeira, organizada pelo Conselho Corporativo de África (CCA), que funciona num modelo semelhante ao de uma Câmara de Comércio, conta com o patrocínio do Governo angolano, inserido nas manifestações que assinalam ao longo do ano a celebração do 50.º aniversário da proclamação da Independência. De acordo com a organização, o evento receberá cerca de 1.500 delegados, havendo já a confirmação de 13 presidentes africanos, chefes de governo e ministros, mas também, de altos funcionários do governo dos EUA e líderes de empresas dos EUA e da África, que não foi possível confirmar quem são. E, durante as sessões, prevê-se que se cubram toda a gama de oportunidades para expandir o comércio, o investimento e as relações comerciais entre os EUA e a África.

Do lado angolano, a Cimeira está a ser aguardada com elevada expectativa, mas também com algum realismo, tendo em conta a incapacidade de satisfação interna, primeiro das nossas próprias necessidades, e depois na relação com os demais países na região, já que Angola é, sobretudo, um país consumidor (importador) de bens e serviço em grande escala. Importa máquinas e equipamentos, veículos, alimentos, medicamentos, têxteis, combustíveis e derivados refinados e até quinquilharia, de Portugal (18% do total), da China, Estados Unidos, Brasil e África do Sul.

