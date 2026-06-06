Político adverte que partido deve abster-se de apoiar líder cessante do MPLA, João Lourenço. António Venâncio alerta que violações aos Estatutos são susceptíveis de impugnação e avisa que os quatro pré-candidatos devem ter tratamento igual. Critica exposição pública do BP à reclamação do pré-candidato Higino Carneiro e diz que comunicados para assuntos internos não são a solução para as "makas" entre "camaradas".

O pré-candidato António Venâncio adverte o Bureau Político do MPLA (BP) de que o partido não tem ainda candidato apto à liderança no âmbito do 9.º Congresso Ordinário de 9 e 10 de Dezembro deste ano.

Em exclusivo ao NJ, o político que se mostra contrário à postura da direcção do partido de declarar apoio à reeleição de João Lourenço alerta que "ainda é cedo para a declaração oficial de candidaturas validadas", pois tal só poderá ocorrer depois do dia 25 de Outubro deste ano, altura em que a subcomissão de candidaturas deverá ter já aquele processo concluído.

"Aliás, o partido já admitiu a tramitação dos quatro processos através da subcomissão de candidaturas, e aguardamos todos pela declaração de validação de candidaturas, que só ocorrerá após o dia 25 de Outubro deste ano", aclara.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/