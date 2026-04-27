O jurista e académico José Carlos de Almeida formaliza esta terça-feira, 28, a intenção de se candidatar à liderança do MPLA junto da subcomissão de candidaturas do 9º congresso ordinário do partido, convocado para os dias 09 e 10 de Dezembro.

Em declarações ao Novo Jornal esta segunda-feira, 27, José Carlos de Almeida reafirmou a sua intenção de disputar a liderança do MPLA no congresso de Dezembro de 2026, defendendo "a urgência de um processo interno, transparente e democrático rumo às eleições gerais de 2027".

O pré-candidato denuncia ainda dificuldades na recolha de assinaturas por falta de cartões de membros e pede aos militantes que escolham líderes preparados para os desafios de 2027.

José Carlos de Almeida defende a necessidade de um líder "visionário, altruísta, empático, comprometido com causas sociais e cheio de auto-estima".

Diz propor uma liderança focada na melhoria da qualidade do ensino, dos serviços de saúde, da produção agrícola e industrial, e no aprofundamento da democracia e liberdade.

A subcomissão de candidaturas da comissão nacional preparatória do 9º congresso ordinário já recebeu formalmente a intenção de candidatura do general reformado Higino Carneiro.

Segundo o regulamento, todos os militantes no pleno gozo dos seus direitos estatutários podem candidatar-se, desde que não estejam abrangidos por inelegibilidades, sendo exigido um tempo mínimo de militância que varia entre cinco e 15 anos, conforme o cargo almejado.

Para a candidatura ao cargo de presidente do MPLA, os proponentes devem reunir o apoio de pelo menos 5.000 militantes, distribuídos por todas as províncias do País, garantindo base de suporte geograficamente distribuída e representativa da estrutura nacional.

Os restantes níveis exigem entre 1.000 e 2.500 subscritores, estabelecendo escalas diferenciadas conforme a importância e alcance do cargo a ser disputado.

O congresso contará com 3000 delegados de todo o país e da diáspora, marcando o início do mandato 2026-2031.