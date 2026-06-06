A falta de financiamento externo levou o Ministério da Juventude e Desportos (MINJUD) a engavetar o projecto de construção do Autódromo Internacional do Namibe. Rui Falcão revelou que o volume financeiro é muito alto e não acredita que se consiga resolver nos próximos tempos.

O elevado custo e a falta de financiamento externo foram as razões apontadas em congelar a construção do Autódromo Internacional do Namibe. A revelação é do ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão durante a gala de premiação que elegeu os melhores atletas de 2026 da região austral de África.

"O autódromo vai ter de esperar. O volume financeiro é muito alto. Nós estamos em busca do financiamento externo", assegurou o titular da pasta.

Após visita do local projectado para o futuro Autódromo Internacional do Namibe, município de Sacomar, certo que a construção do tão desejado traçado para os corredores e amantes do automobilismo fica em sine die.

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