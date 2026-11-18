O Presidente da República autorizou, por ajuste directo, uma despesa no valor equivalente a 787,2 mil euros em kwanzas para a contratação de 12 especialistas cubanos, que irão "assegurar a continuidade e a qualidade dos serviços de assistência médica prestados pela Clínica Multiperfil".

A contratação enquadra-se no acordo de cooperação técnico-militar entre Angola e Cuba, sendo operacionalizada pela Corporação Antex, SA, empresa estatal cubana dedicada à comercialização de bens e serviços e à representação de instituições cubanas no estrangeiro, gerindo, nomeadamente, a colocação e contratação de profissionais cubanos, como médicos.

A competência para aprovar as peças do concurso, verificar a legalidade dos actos e assinar o respectivo contrato foram delegados pelo Chefe de Estado ao ministro da Defesa Nacional, Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria.

Como o Novo Jornal avançou na altura, em Junho do ano passado, João Lourenço deu o aval a um procedimento de contratação de até 1.102 médicos especialistas cubanos da Corporação Antex, S.A. e da Antex Angola, S.A., de modo a assegurar assistência médica às populações a nível das unidades sanitárias públicas de todo o território nacional e garantir a formação especializada dos clínicos angolanos, uma despeesa avaliava eem 71,3 milhões de euros (ver notícia).