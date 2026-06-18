O Presidente da República, João Lourenço, disse esta quinta-feira, 18, em Luanda que o executivo está a pôr em prática um amplo programa de reformas para simplificar procedimentos administrativos, reforçar a segurança jurídica, aumentar a transparência e melhorar a competitividade da economia nacional, criando condições favoráveis à participação do sector privado e à valorização do potencial turístico.

"Esse esforço foi reconhecido pelo Global Tourism Forum, que distinguiu Angola, em 2025, como o melhor destino para investimento turístico, o que acarreta maiores responsabilidades para o País", referiu João Lourenço ao discursar na abertura da Global Tourism Forum - Investment Summit Angola 2026.

O Chefe de Estado destacou a entrada em funcionamento do Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, o desenvolvimento do Corredor do Lobito e a inauguração, em breve, do novo Palácio de Convenções de Luanda, como alguns dos projectos estruturantes em curso.

João Lourenço reafirmou a forte aposta de Angola na criação de infra-estruturas capazes de impulsionar o crescimento do sector do turismo e reforçar a atractividade do País para o investimento.

"O crescimento do turismo deve traduzir-se em melhorias concretas na qualidade de vida das populações, no fortalecimento das economias locais e na promoção de um desenvolvimento equilibrado entre as diferentes regiões do território nacional", acrescentou.

O Chefe do Estado sublinhou a importância estratégica do turismo no processo de integração regional e continental, considerando-o um instrumento de aproximação entre os povos, de promoção da paz e de incentivo ao desenvolvimento económico sustentável.

"África reúne condições únicas para afirmar-se como uma das regiões turísticas mais competitivas do mundo, graças à diversidade dos seus ecossistemas, à riqueza do património cultural, à hospitalidade dos povos e ao dinamismo crescente das economias do continente", salientou

"Em 2025, o continente registou um crescimento do número de visitantes superior ao de outras regiões do mundo, embora reconhecesse a necessidade de continuar a trabalhar para colocar todas as potencialidades do continente ao serviço das populações e das economias", acrescentou, defendendo uma acção coordenada entre os países africanos, baseada na cooperação e complementaridade, bem como a resolução de questões ligadas à conectividade aérea, mobilidade regional e harmonização das políticas migratórias.

"Devemos apostar fortemente na formação de recursos humanos que, associada à hospitalidade africana, pode transformar-se numa importante vantagem competitiva", enfatizou.

João Lourenço assegurou que Angola continuará a trabalhar com os Estados-membros da região, com a União Africana e com os parceiros internacionais na promoção de uma agenda comum de mobilidade, conectividade e desenvolvimento turístico regional.

"Decidimos, de forma determinada, reduzir a nossa dependência do sector petrolífero e construir uma economia assente em sectores com elevado efeito multiplicador, capazes de gerar riqueza, criar emprego e valorizar as comunidades locais", sublinhou.

Para o Presidente, "a realização deste fórum em Angola constitui um reconhecimento do percurso que o País tem vindo a realizar no sentido da consolidação da estabilidade, do fortalecimento das instituições, da melhoria do ambiente de negócios e da construção de uma economia cada vez mais diversificada, moderna e competitiva".