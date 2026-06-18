A subcomissão de mandatos da Juventude Servidora de Angola (JSA), braço juvenil do partido PRA-JA Servir Angola, iniciou esta quinta-feira, 18, o processo de recepção de candidaturas para o cargo de secretário nacional.

O músico angolano Cabo Snopp foi o primeiro a manifestar a intenção de candidatar-se.

O congresso terá como lema "Com a Juventude Vencer em 2027" e contará com a participação de 220 delegados do País e da diáspora.

O coordenador da comissão preparatória do congresso, Lourenço Kanjanja, anunciou que as conferências provinciais para eleição dos delegados já terminaram em todo o País, frisando que o congresso terá lugar de 22 a 24 de Julho.

Segundo Lourenço Kanjanja, o primeiro congresso constitutivo da juventude do PRAJA-Servir Angola terá um custo de aproximadamente 100 milhões de kwanzas.

O PRA-JA Servir Angola, liderado por Abel Chivukuvuku, foi oficialmente legalizado como partido político pelo Tribunal Constitucional angolano no dia 07 de Outubro de 2024.

Esta decisão encerrou um processo que se arrastava desde 2019, tornando a formação na 13.ª força política válida no País.