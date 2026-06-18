Uma mulher, de 26 anos, perdeu a vida, depois de se sujeitar a uma cirurgia invasiva, num posto médico clandestino, a funcionar no interior do Mercado dos Kwanzas, na província de Luanda.

O Novo Jornal soube junto do Serviço de Investigação Criminal (SIC) que o procedimento estético foi realizado por dois enfermeiros, mas apenas um, de 38 anos, está detido.

No dia 12, a vítima procurou os serviços daquele centro, manifestando a vontade de mudar a aparência, com preenchimento dos glúteos.

Na clínica clandestina fizeram uma composição de progesterona e foram-lhe aplicadas 20 injecções na região das nádegas, explicou o director nacional do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC, Manuel Halaiwa.

"No dia seguinte, já em sua casa, a mulher começou a passar mal e a família socorreu-a para o Hospital Lucrécia Paim, onde acabou por falecer nesta semana, não suportando as graves lesões", acrescentou.

Após a morte da mulher, a direcção do Lucrécia Paim fez uma participação às autoridades policiais e o SIC, em colaboração com a Inspecção Geral da Saúde e a Direcção de Combate aos Crimes Económicos e Saúde Pública, deteve um enfermeiro.

O superintendente-chefe Manuel Halaiwa garante que diligências vão prosseguir para localizar e deter o outro enfermeiro que aplicou as injecções.

Durante a operação foram apreendidos todos os materiais hospitalares e encerrado o posto médico, que trabalhava clandestinamente.