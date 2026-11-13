Água no Cavaco, como consequência das chuvas no litoral e interior, é um cenário a gerar apreensão sobretudo no Tchipiandalo, com a comunidade a levantar interrogações sobre o dique que protege o bairro.
Defensores da extensão da obra, líderes comunitários sublinham que o dique não chegou à beira mar e identificam uma abertura pela qual a água do rio pode invadir o bairro e destruir casas. "Numa só palavra, pode voltar a acontecer a tragédia de Abril", resume o jovem Paulo Macedo, um dos interlocutores do Governo Provincial de Benguela.
Com o rasto de destruição ainda visível, Paulo e Wilson fazem notar que a altura do dique - um dispositivo construído com rochas - também gera inquietação, principalmente quando se tem em conta o não desassoreamento do leito.
Segundo o arquitecto Sérgio Chitata, o processo de retirada de areia, lama, pedras e outros sedimentos acumulados pode ser mais oneroso agora em tempo de chuva. "Não é que não se possa fazer, mas o tempo seco, como estava previsto, seria o ideal. Vai implicar mais máquinas, fica mais caro ganhar profundidade nestas condições", frisa o especialista, antes de ter ressaltado que "faltou coordenação nestas obras".
Ao abrigo do despacho presidencial 185/26, o desassoreamento, acompanhado de uma avaliação da integridade da ponte rodoviária, e as mexidas nos diques estão orçados em mais de 31 mil milhões de Kwanzas. A cargo da Omatapalo, a empreitada ficou pelos diques, mas com as lacunas que continuam a ser identificadas, na base dos receios ouvidos nos bairros afectados pelo transbordo do Cavaco há sete meses.
Não há uma resposta das autoridades locais, embora todas as preocupações estejam a ser reportadas ao Governo de Benguela, mas não há uma resposta das autoridades locais. Após uma visita ao rio Cavaco, o NJ abordou a Omatapalo sobre a dimensão do dique (altura) e o início do desassoreamento, mas sem sucesso.