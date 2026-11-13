Contra todas as expectativas alimentadas pelos discursos das autoridades angolanas, a época chuvosa chegou sem o desassoreamento do rio Cavaco, uma das várias acções aprovadas pelo Presidente da República, João Lourenço, em resposta às enxurradas do passado dia 12 de Abril em Benguela, uma província dominada por receios em diferentes comunidades.

Água no Cavaco, como consequência das chuvas no litoral e interior, é um cenário a gerar apreensão sobretudo no Tchipiandalo, com a comunidade a levantar interrogações sobre o dique que protege o bairro.

Defensores da extensão da obra, líderes comunitários sublinham que o dique não chegou à beira mar e identificam uma abertura pela qual a água do rio pode invadir o bairro e destruir casas. "Numa só palavra, pode voltar a acontecer a tragédia de Abril", resume o jovem Paulo Macedo, um dos interlocutores do Governo Provincial de Benguela.

Com o rasto de destruição ainda visível, Paulo e Wilson fazem notar que a altura do dique - um dispositivo construído com rochas - também gera inquietação, principalmente quando se tem em conta o não desassoreamento do leito.

Segundo o arquitecto Sérgio Chitata, o processo de retirada de areia, lama, pedras e outros sedimentos acumulados pode ser mais oneroso agora em tempo de chuva. "Não é que não se possa fazer, mas o tempo seco, como estava previsto, seria o ideal. Vai implicar mais máquinas, fica mais caro ganhar profundidade nestas condições", frisa o especialista, antes de ter ressaltado que "faltou coordenação nestas obras".

Ao abrigo do despacho presidencial 185/26, o desassoreamento, acompanhado de uma avaliação da integridade da ponte rodoviária, e as mexidas nos diques estão orçados em mais de 31 mil milhões de Kwanzas. A cargo da Omatapalo, a empreitada ficou pelos diques, mas com as lacunas que continuam a ser identificadas, na base dos receios ouvidos nos bairros afectados pelo transbordo do Cavaco há sete meses.

Não há uma resposta das autoridades locais, embora todas as preocupações estejam a ser reportadas ao Governo de Benguela, mas não há uma resposta das autoridades locais. Após uma visita ao rio Cavaco, o NJ abordou a Omatapalo sobre a dimensão do dique (altura) e o início do desassoreamento, mas sem sucesso.