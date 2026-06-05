Na província do Cuanza-Sul, um homem foi detido e acusado de esfaquear mortalmente um colega de trabalho, na via pública, após desentendimentos por motivos pessoais no local onde ambos estavam empregados.

O facto ocorreu, esta semana, na via pública, no bairro Campo, quando o suspeito (na foto) abordou a vítima com pretexto de ripostar após um desentendimento ocorrido dias antes entre eles no local de trabalho, conta o Serviço de Investigação Criminal (SIC)

Ambos, acrescenta o SIC, "iniciaram uma cena de pancadaria e durante a confusão o acusado fez recurso a uma faca de cozinha e desferiu- dois golpes fatais na região torácica e meteu-se em parte incerta" .

Horas depois do sucedido, as autoridades policiais aperceberam-se da situação, graças a uma denúncia pública, e, o homem, de 19 anos, foi detido, por homicídio qualificado.