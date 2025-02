A apreensão mais recente ocorreu no município do Sequele, onde dois cidadãos de nacionalidade chinesa, de 38 e 42 anos, foram apanhados num estaleiro em posse dos três contentores de 20 pés, carregados de materiais que estavam prestes a ser usados para a concretização desta actividade ilícita.

No interior dos contentores, de acordo com o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa da direcção geral do SIC, Manuel Halaiwa, foram encontradas grandes quantidades de processadores de mineração de alta precisão do tipo Whatsminer.

Os outros setes contentores foram descobertos durante uma operação realizada pelos agentes do SIC na localidade de Catete e o material estava dissimulado no interior de um estaleiro de uma empresa chinesa.

No lugar foram igualmente detidos em flagrante dois chineses de 45 e 59 anos, por factos que configuram o crime de posse de material de mineração de criptomoedas.