O comando provincial de Luanda da Polícia Nacional (PN) registou, no fim-de-semana, 11 acidentes de viação, que provocaram quatro mortos, oito feridos e danos materiais avaliados em mais de um milhão de kwanzas.

De acordo com o gabinete de comunicação institucional e imprensa da PN-Luanda, os acidentes foram causados pela falta de precaução dos automobilistas no exercício da condução e pela degradação de algumas vias de acesso.

Neste período, foram realizadas diversas operações que resultaram na detenção de 212 cidadãos nacionais e estrangeiros, com idades entre os 18 e os 55 anos, acusados de homicídio, furto e roubo qualificado.

No decurso das operações foram apreendidos um computador portátil, uma arma de fogo, dois aparelhos de som, três botijas de gás, nove telemóveis de diferentes marcas, uma motobomba e cinco unidades de cocaína.

No âmbito da regularização e fiscalização do trânsito automóvel foram apreendidas 44 viaturas e 250 motorizadas. Na mesma acção 566 automobilistas foram sancionados por diversas infracções ao Código de Estrada.