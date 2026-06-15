De acordo com o gabinete de comunicação institucional e imprensa da PN-Luanda, os acidentes foram causados pela falta de precaução dos automobilistas no exercício da condução e pela degradação de algumas vias de acesso.
Neste período, foram realizadas diversas operações que resultaram na detenção de 212 cidadãos nacionais e estrangeiros, com idades entre os 18 e os 55 anos, acusados de homicídio, furto e roubo qualificado.
No decurso das operações foram apreendidos um computador portátil, uma arma de fogo, dois aparelhos de som, três botijas de gás, nove telemóveis de diferentes marcas, uma motobomba e cinco unidades de cocaína.
No âmbito da regularização e fiscalização do trânsito automóvel foram apreendidas 44 viaturas e 250 motorizadas. Na mesma acção 566 automobilistas foram sancionados por diversas infracções ao Código de Estrada.