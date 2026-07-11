Os prinicipais suspeitos do assalto a uma agência bancária BAI no município do Rangel, junto à Cidadela, em Luanda, que culminou na morte de um segurança e noutro ferido, já se encontram detidos por fortes indícios da prática do crime de roubo qualificado em concurso com homicídio. Tratou-se de um trabalho coordenado entre o Serviço de Investigação Criminal (SIC) e outras forças de defesa e segurança. No total, foram presos quatro cidadãos nacionais, com idades compreendidas entre os 26 e os 32 anos. A investigação aprofundada em curso permitiu igualmente apurar que os envolvidos possuem antecedentes criminais por roubo e que premeditaram a acção.

Segundo um comunicado do SIC, o Serviço de Investigação Criminal, através das suas Direcções Operativas Centrais e do SIC Luanda, no âmbito da investigação do caso mediático ocorrido nos últimos dias, referente ao roubo de valores no Banco BAI, no município do Rangel, "procedeu à detenção de quatro cidadãos nacionais, identificados por Edson Euclides Simão de Andrade, também conhecido por Bebucho ou Tio Bolo, de 32 anos, apontado como principal mentor do roubo; Mauro Fernandes Lopes Luciano, também conhecido por Mauro, mototaxista, de 30 anos; Hélio Adão Agostinho, também conhecido por Hélio ou Tudeck, de 30 anos; e Filipe David Murima, de 26 anos de idade".

O documento explica também que o principal mentor, Edson Euclides Simão de Andrade, possui registo em vários processos-crime, estando envolvido em associação criminosa e posse ilegal de arma de fogo no Huambo, em 2020. Um ano depois, três processos por roubo qualificado, um por furto e outro por associação criminosa, detenção de armas, munições proibidas, assunção ou atribuição de identidade e uso de documentos alheios

Em 2023, "Bebucho" somou mais três processos por roubo qualificado. Recentemente, a nota acrescenta que o suposto cabecilha estava em prisão preventiva no Estabelecimento Penitenciário do Cavaco, em Benguela, por roubo qualificado de 30 milhões de kwanzas a um armazém, crime em que um dos seus comparsas foi morto por populares e foi lhe restituída a liberdade a 9 de Junho de 2025, mediante Termo de Identidade e Residência - TIR.

Edson Euclides de Andrade, desta vez, foi apanhado na residência do seu amigo, agente da Polícia Nacional, Filipe David Murima, já detido, que lhe deu guarida para escapar das autoridades.

Neste momento, os cidadãos detidos serão presentes ao Ministério Público para os devidos procedimentos legais, enquanto prosseguem diligências para a localização e detenção de outros implicados que se encontram em fuga.

Resultado da Apreensão:

Da operação resultou, a apreensão de: duas armas de fogo do tipo pistola, uma Jericho e uma Star, com respectivos carregadores e munições; duas motorizadas; vestuário utilizado no momento do assalto; e um televisor plasma adquirido com parte do dinheiro do roubo. O SIC recuperou também a quantia de 690.000 Kz, parte dos 8.830.000 Kz roubados e que se destinavam ao depósito no Banco BAI.

As autoridades identificaram ainda um local, no município do Cazenga, onde após o assalto foram queimadas duas pastas utilizadas para o transporte dos valores monetários.