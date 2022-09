A direcção do Petro de Luanda ameaça não dispensar jogadores à selecção nacional de futebol para a CHAN, que vai decorrer em Janeiro de 2023, na Argélia, caso a inscrição do seu atleta, Laurindo Dilson Aurélio "Depú", não seja validada pela Federação Angolana de Futebol (FAF) e isso choca com o regulamento da Confederação Africana de Futebol (CAF), que obriga os clubes a dispensarem os seus atletas, às federações, soube o Novo Jornal junto de uma fonte da FAF.

Segundo a fonte da FAF, o Petro de Luanda, campeão do último Girabola, pode ser sancionado pela CAF, órgão reitor do futebol africano, caso não dispense os jogadores convocados para representar a selecção de futebol no CHAN 2023.

O presidente do Petro de Luanda, Tomás Faria, disse na terça-feira,26, à imprensa que o seu clube pondera não ceder jogadores caso a inscrição de "Depú" não seja validada pela FAF.

"As pessoas querem que antecipemos algumas decisões. É bom que fique claro que se a inscrição do "Depú" não for validada, a FAF, o máximo que terá que fazer é não convocar nenhum dos nossos atletas para a CHAN. Não vai ninguém em solidariedade com o "Depú", disse o presidente do Petro, aos jornalistas.

O atacante de 22 anos, Laurindo Dilson Aurélio "Depú", novo reforço do Petro de Luanda, vê-se com dificuldades de poder ter a sua inscrição validada pela FAF por conta de um processo litigioso existente com o seu antigo clube, o Sagrada Esperança da Lunda-Norte. Facto este que também tem deixado insatisfeita a direcção do clube tricolor.

Ao Novo Jornal, uma fonte da Federação Angolana de Futebol salienta que caso se efective a pretensão dos tricolores, o Petro pode ser sancionado pela CAF.

Segundo a fonte, o regulamento da CAF, também consultado pelo Novo Jornal, é claro no seu Artigo n.º 38.3 onde estabelece que "os clubes são obrigados a colocar à disposição das federações os jogadores seleccionados para as equipas representativas em todas as competições da CAF".

Conforme a fonte, caso o Petro não dispense os atletas convocados pelo treinador da selecção angolana de futebol, Pedro Gonçalves, o clube pode ser duramente sancionado.

Sobre a esta situação, tenta ouvir a direcção do Petro de Luanda, através do seu presidente Tomás Faria, mas sem sucesso.