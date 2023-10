Diamantino Azevedo sublinhou ser necessária uma melhor organização, do ponto de vista ambiental e de gestão, para diminuir os custos de capital e operacionais, bem como promover melhor o diamante natural.

"No nosso caso concreto, estamos a acrescentar valor aos diamantes naturais, através do seu corte e polimento. São essas medidas que temos que tomar e, para além disso, continuar a proteger o próprio diamante natural, estando os países produtores mais alinhados",

disse o governante angolano, citado pela Rádio Nacional, quando discursava na abertura na abertura da reunião do Comité Ad-hoc de Revisão e Reforma do Sistema de Certificação do Processo Kimberley.

"Temos de tomar medidas a todos os níveis, nos aspectos ambientais, de branqueamento de capitais, exploração ilegal de diamantes naturais e pela forma como realizamos a actividade mineira", reforçou.

A reunião do Comité Ad-hoc, na opinião do ministro "realiza-se num momento difícil para a indústria dos diamantes naturais, e, também, perante algumas situações tendentes a promover o diamante sintético, disse.

Refira-se que a reunião do Comité Ad-Hoc de Revisão e Reforma do Sistema de Certificação do Processo Kimberley decorre de 09 a 10 de Outubro, com os representantes dos países membros do Processo Kimberley, indústria e da sociedade civil.

Neste evento, os participantes estão a avaliar as propostas a ser apresentadas pelos responsáveis dos sub-grupos de trabalho, bem como o balanço das actividades desenvolvidas durante o primeiro semestre do corrente ano.