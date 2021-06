Diamantes: Encontrada 3º maior "pedra" do mundo

Com 1.098 quilates, o diamante que foi encontrado este mês no Botsuana é o 3º maior do mundo e é já um feito memorável para este país africano que tem como registo ser a origem também do segundo maior gema do mundo, com 1.109 quilates, estando no topo da tabela a famosa "pedra" gigante com 3.106 quilates encontrado na África do Sul, em 1905.