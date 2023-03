Apesar de entre 2021 e 2022 o volume de negócios da petrolífera ter crescido 42%, saindo de 8,9 mil milhões de dólares para os actuais 12,7 mil milhões USD, gestores da SONANGOL têm certeza de que o lucro do ano passado será inferior ao do período comparado.

A SONANGOL ainda não sabe ao certo qual foi o resultado líquido que teve no ano passado, dado que o seu relatório e contas ainda não está consolidado, já que carece do parecer do auditor independente KPMG, ainda assim, o conselho de administração da maior empresa pública do País garante que terminou 2022 com lucro, porém, abaixo dos 2,1 mil milhões de dólares do rendimento alcançado em 2021.

O que leva os gestores da petrolífera concluírem que a empresa fechou 2022 com lucro é o facto de ter encerrado o ano com um volume de negócios na ordem dos 12,7 mil milhões de dólares, tendo permitido obter resultado operacional estimado em 5 mil milhões de dólares, atestou o presidente do Conselho de Administração da SONANGOL, Sebastião Pai Querido Martins, durante a conferência de imprensa alusiva ao 47.º da firma, realizada no dia 24 de Fevereiro.

"Só isso garante que o nosso resultado líquido para o ano 2022 [seja] seguramente positivo", assegurou o PCA da petrolífera, alertando, de seguida, que apesar de o volume de negócio em 2022 ter crescido 42%, o lucro será inferior ao de 2021, porque grande parte das receitas foram canalizadas para investimentos antes não feitos ligados à cadeia de valor da firma. "Quando tivermos as contas devidamente auditadas vamos poder comunicar qual foi o resultado líquido".

