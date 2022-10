De agora em diante, fruto do recente ajustamento da massa salarial das Forças Armadas Angolanas (FAA) e da Polícia Nacional (PN), o Estado vai passar a gastar, por ano, mais de 757,4 mil milhões de kwanzas, o que correspondente a 1,7 mil milhões USD, à taxa de câmbio média do BNA, em vencimentos e outras remunerações dos mais de 270 mil efectivos ligados às forças de defesa e segurança nacional inscritos no Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado (SIGFE), revelam dados do memorando assinado pelo Ministério das Finanças e pelo Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social (MAPESS), a que o Novo Jornal teve acesso em exclusivo.

Os mais de 757,4 mil milhões Kz, que neste momento saem dos cofres públicos anualmente para atender às remunerações dos efectivos dos órgãos de defesa e segurança, são quatro vezes acima dos 201 mil milhões Kz inscritos no Orçamento Geral do Estado (OGE) 2022 como despesas correntes do Ministério da Saúde, estando, também, oito vezes superior aos 89,5 mil milhões Kz daquilo que são as despesas correntes do Ministério da Educação, previstas no respectivo OGE, observou o nosso semanário.

