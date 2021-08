Segundo um comunicado da petrolífera nacional enviado às redacções, esta alteração de prazos, que, supostamente indica que a crescente procura pode levar à possibilidade de crescentes encaixes financeiros face às perspectivas iniciais, abrange também o calendário da submissão de propostas, que passa para 20 de Setembro como limite.

Inicialmente, recorde-se, o prazo de submissão de propostas estava previsto terminar na sexta-feira, 06 de Agosto, e que, segundo informações disponibilizadas anteriormente, incide em oito participações em outros tantos blocos,

A preferência neste processo de alienação das participações detidas pela sua Unidade de Exploração e Produção vai, explica ainda a petrolífera, para os actuais parceiros.

Segundo o documento, este negócio é parte da estratégia da revisão do portfólio no sector da exploração e produção e tudo deverá estar concluído até ao final do ano.

Como pano de fundo para este movimento estratégico da Sonangol está, como explicava em Junho o ministro dos Recursos Naturais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, "o reposicionamento e sustentabilidade da carteira de investimentos" da empresa de forma a garantir a "assunção dos seus compromissos financeiros nas concessões petrolíferas e com as instituições bancárias" e ainda a redução da sua exposição financeira.

Sabe-se que o Executivo tem como objectivo da alienação das suas participações em oito blocos reforçar a sua capacidade de resposta aos compromissos que rondam os sete mil milhões de dólares até 2027, como explicou o administrador executivo da Sonangol, Joaquim de Sousa Fernandes, embora não tenha avançado quais as perspectivas de encaixe com estas vendas.

Diamantino Azevedo explicava em Junho que se tratava de "acções que visam o reposicionamento e sustentabilidade da carteira de investimentos da Sonangol para assunção dos seus compromissos financeiros nas concessões petrolíferas e com as instituições bancárias".

Quando o lançamento desta oferta foi feito, no Centro de Convenções de Talatona, a 14 de Junho deste ano, foi adiantado quem exposição e eventual alienação estão os interesses participativos da Sonangol em oito blocos que serão parcialmente alienados (Bloco 3/05, Bloco 4/05, Bloco 5/06, Bloco 15/06, Bloco 18, Bloco 23, Bloco 27 e Bloco 31).