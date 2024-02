A Ucrânia foi invadida a 24 de Fevereiro de 2022 por uma das maiores potências militares do mundo e sem o apoio intenso e ilimitado da NATO, não aguentaria o primeiro ano sem colapsar face à superioridade das forças da Federação Russa. Ao fim do segundo ano, o apoio ocidental está a desaparecer, a capacidade militar ucraniana a esfumar-se e se este cenário não for invertido, Kiev terá de negociar com Moscovo uma alternativa a um beco sem saída que pode mesmo levar ao colapso do regime.

Há dois anos, o ocidente, da Europa aos EUA, quase sem excepção, saiu à rua em apoio a uma Ucrânia apertada entre as tenazes militares da Rússia, mesmo que Moscovo procurasse justificar o avanço das suas unidades sobre o leste ucraniano com a defesa do povo russófilo do Donbass, sob ataque dos "nazis de Kiev" desde 2014, quando um golpe de Estado apoiado por Washington e Bruxelas destronou o Presidente pró-russo Viktor Yanukovych e abriu as portas ao pró-ocidental Petro Poroshenko, que acabou a ser substituído pelo actual Presidente, Volodymyr Zelensky, em 2019.

De todo o lado chegavam a Kiev camiões de ajuda humanitária, os refugiados ucranianos eram acolhidos de braços abertos em Lisboa, Roma, Bucareste, Oslo ou Berlim, mas também em Nova Iorque e Otava... e os Governos destes países correspondiam com empenho no envio de armamento e dinheiro num fluxo contínuo que tanto o Presidente Joe Biden, nos EUA, como a presidente da Comissão Europeia, Ursula Leyen, em Bruxelas, ou o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, juravam a pés juntos ser "até onde fosse preciso e nas quantidades necessárias" para "deixar a Rússia vergada sobre os seus joelhos no campo de batalha".

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/