Sudão: Número de deslocados devido à guerra cresce para mais de sete milhões

O mais recente balanço da Organização Internacional para as Migrações (OIM) dá conta de que mais de sete milhões de sudaneses fugiram do país devido à guerra, sendo que mais de quatro milhões o fizeram a partir de Abril, com a intensificação do conflito entre as Forças Armadas Sudanesas e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido. O Sudão é agora a nação com mais refugiados.