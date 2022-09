Com a eleição de 90 deputados durante as eleições de 24 de Agosto, a UNITA vai presidir mais comissões, terá mais lugares na mesa da assembleia e no conselho da administração do Parlamento. E tudo aponta para que os seus eleitos tomem possse como está agendado esta semana.

"A UNITA vai presidir mais comissões, lugares na mesa da assembleia, no conselho da administração da Assembleia e ainda estará bem representada nos demais órgãos externos eleitos pela Assembleia Nacional, nomeadamente na Comissão Nacional Eleitoral e na Entidade Reguladora da Comunicação Social Angola", esclareceu ao Novo Jornal o ex-deputado do Grupo Parlamentar do MPLA, Tomás da Silva.

Na anterior legislatura (2017-2022), a UNITA presidiu à oitava comissão, que trata de assuntos da Família, Infância e Acção Social, e à de Direitos Humanos, Petições, Reclamações e Sugestões dos Cidadãos.

Segundo Tomás da Silva, o MPLA, não tendo a maioria qualificada, tal como a UNITA e qualquer outra força política, não poderá alterar a Constituição.

"O MPLA poderá legislar com a maioria absoluta sem consenso, mas o MPLA, nas matérias estruturantes, sempre procurou aprová-las por consenso", afirmou.

O Novo Jornal ouviu o jurista Salvador dos Santos Freire e o analista político Julião Salvaterra Kialembi a respeito da tomada ou não tomada de posse dos deputados da UNITA.

O jurista Salvador Freire dos Santos aconselhou a UNITA a "ser inteligente neste processo todo, de modo a sair a ganhar".

"A UNITA tem de ser inteligente neste processo, porque não é só tomar posse e realizar manifestações. Tem de observar vários cenários favoráveis e desfavoráveis", referiu, opinando que se os deputados deste principal partido da oposição não tomarem posse, perdem o mandato.

"Ao tomar posse, a UNITA tem de aguentar o barulho dos seus militantes, que depositaram a confiança no partido durante as eleições gerais de 24 de Agosto", finalizou.

O jurista Julião Salvatera Kialembi disse que em caso de renúncia de mandato, a UNITA poderá comprometer "seriamente" os futuros candidatos à Assembleia Nacional.

"O artigo 145° da Constituição de Angola, que fala de inelegibilidade e impedimentos, diz tudo. Em caso de renúncia de mandato, a UNITA poderá comprometer seriamente os futuros candidatos à Assembleia Nacional", acrescentou.

Em todas as quatro eleições desde o fim da guerra, a questão da tomada dos lugares pelos eleitos da UNITA foi tema em destaque nos dias anteriores ao início da legislatura, e sempre o "Galo Negro" acabou por assumir as suas responsabilidades alegando o bem maior de Angola que é a manutenção da paz e da estailidade social, o que, naturalmente, deverá ocorrer de novo agora.

Nas eleições de 24 de Agosto, o MPLA obteve 51,17 por cento e 124 deputados e a UNITA 43,96 por cento e 90 deputados.

Entre os partidos mais pequenos, foi o PRS quem chegou mais longe, ficando em 3º lugar, com 1,14%, seguindo-se a FNLA, com 1,06%, e o PHA, com 1,02%. Todos eles com dois deputados eleitos garantidos.

A CASA-CE, com 0,76%, a APN, com 0,48%, e o PJANGO, com 0,42% dos votos, não conseguiram qualquer assento parlamentar.

Dos mais de 14 milhões de eleitores inscritos, votaram 6.454.109, o que corresponde a 44,82%. Não votaram mais de sete milhões, correspondendo a 55,18% de abstenção.